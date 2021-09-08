Мало сидят. В Архангельской области закрывают зону строгого режима

Причины чисто экономические – из-за небольшого притока «клиентов» 12-ю зону строго режима, что в Матигорах, содержать в качестве отдельного исправучреждения признано нерентабельным.
Сегодняшних ее сидельцев раскидают по другим ИК подобного «профиля», сотрудники УФИН или поедут к другим местам службы, или снимут погоны по выслуге лет.
Но есть проблема с вольнонаемными. По сути, этот «строгач» для Матигор и ближних Холмогор был «градообразующим» предприятием, где получали зарплату местные жители. С трудоустройством возникнут сложности. Число вольнонаемных сотрудников колонии более 160, почти у всех (как водится в наше время) кредиты, ипотека и тд.
Сотрудники 12-й не понимают, почему выбор "оптимизации" выпал именно нна их колонию, считавшуюся одной из лучших в регионе по профессиональной подготовке личного состава и технической оснащенности. При том, что сам Холмогорский р-н, на территории которого она расположена, относится к самым депрессивным в Архангельской области.
Короче, люди надеются сохранить свои рабочие места и взыывают к благоразумию "верхнее" начальство.