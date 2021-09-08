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Треть архангелогородцев в рабочее время излишне увлекаются мессенджерами

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, какие привычки мешают жителям Архангельска работать. 

 Принято считать, что привычка формируется за 21 день – столько же понадобится, чтобы изжить плохую или завести хорошую привычку. Однако с некоторыми паттернами поведения люди борются годами – несмотря на то, что это напрямую влияет на качество их жизни.  

По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 4 по 8 декабря во всех регионах страны (2007 респондентов) – в том числе и в Архангельске - среди работающих горожан, больше всего архангелогородцы страдают от интернет-зависимости – в невозможности отвлечься от мессенджеров и соцсетей во время работы признались 29% респондентов.

 Из них проверяют телефон каждые пять минут 7% опрошенных, 24% делают это каждые полчаса, а 37% - раз в час. Вообще не смотрят сообщения в телефоне в течение рабочего дня 14% респондентов, а еще 5% опрошенных не отвечают на звонки во время работы. Затруднились с ответом 13%.

 Кроме пристрастия к мессенджерам (29%) архангелогородцам также мешает любовь ко сну (23%), привычка опаздывать (17%), курить (14%), постоянное желание поесть (10%). Лишь 7% опрошенных ничего не мешает работать.   

В то же время 15% опрошенных рассказали, что пытаются бороться с интернет-аддикцией.

 

13 декабрь 11:50 | : Экономика

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