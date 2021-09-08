У Группы Аквилон теперь семь Золотых знаков «Надёжный застройщик России-2021»

По итогам 2021 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства.
В этом году наградами были отмечены все подразделения Группы Аквилон, которые осуществляют свою деятельность в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Звание «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля. По данным портала Единый Ресурс Застройщиков ЕРЗ.РФ, премия входит в пятерку самых наиболее престижных наград для девелоперов страны.
Эксперты оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей, и анализируют документы на соответствие 214-ФЗ. Далее определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора.
- Мы в очередной раз подтвердили, что все наши объекты возводятся в соответствии с действующим законодательством и сдаются точно в срок. При отборе кандидатов для награждения были проверены все наши строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков. Результаты подтвердили, что к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов, а права и интересы покупателей Группы Аквилон защищены в рамках действующего законодательства. Все наши строящиеся объекты получили высочайшие баллы надежности. Наша компания делает ставку комплексное освоение территорий, на качественное и надежное жилье, использование самых современных строительных, инженерных и информационных технологий, - отметил председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.
В этом году Группа Аквилон отметила 18-летие. В активе холдинга порядка 150 объектов различного назначения общей площадью более 2 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлекательных и бизнес-центров, отелей. В портфеле холдинга – около 1,75 млн кв. м строящейся недвижимости.
В Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.