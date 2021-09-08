Счастливые жильцы 1-й очереди ЖК «Clever» получают ключи от квартир

На 2-й очереди жилого комплекса, которые Группа Аквилон возвела в Северодвинске на пр. Беломорский заканчиваются общестроительные работы.
Напомним, что текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER-1», «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской». Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
ЖК «CLEVER» построен Группой Аквилон на перекрестке ул. Индустриальной и пр. Беломорский. 5-этажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м (1-я очередь - 12,5 тыс. кв. м, 166 квартир) возведено из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Использована улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Цветовое решение фасадов выполнено с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей. Системы жизнеобеспечения выполнены в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Доступ на каждый этаж обеспечивают малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Сейчас на 1-й очереди, которая введена в эксплуатацию, собственниками уже принято 16 квартир, осмотры и передача дольщикам осуществляется в ежедневном режиме. На 2-й очереди завершаются общестроительные работы, ведется благоустройство территории. Ввести в эксплуатацию 2-ю очередь планируется до конца года.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 6 современных жилых комплексов общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.
На стройплощадке ЖК «Квартал 100», продажи которого стартовали в сентябре, ведется погружение свай фундамента, выполнено 75% от общего объема. Завершена прокладка кабеля электроснабжения. Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 50 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска. Также успешно стартовали продажи квартир в ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса. В настоящее время завершено устройство свайного поля 2-й очереди, строители приступили к устройству ростверка. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 4-го этажа. На ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе осуществляется кирпичная кладка стен 4-8-го этажей и устройство перегородок на 3-6-м этажах. Началась установка оконных блоков и прокладка внутридомовых сетей отопления, электроснабжения, а также наружных сетей водопровода, хозбытовой и ливневой канализации. На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский завершена разработка котлована, погружено 65% от общего объема свай.
Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства.
На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.