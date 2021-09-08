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От водителя до юриста. Самые востребованные профессии в СЗФО

. Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда России и регионах СЗФО по итогам 2021 года. Для этого было проанализированы свыше миллиона вакансий, размещенных на hh.ru в течение 2021 года и учтены синонимы в названии профессии.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:

Название профессии

Кол-во вакансий

1.         

Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)

157,9 тыс. 

2.         

Менеджер по продажам

147,3 тыс. 

3.         

Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)

145,7 тыс. 

4.        

Бухгалтер

87,2 тыс.   

5.         

Менеджер по работе с клиентами

80,5 тыс.

6.        

Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик)

74,9 тыс.

7.         

Повар (все уровни)

53,8 тыс.

8.        

Администратор (не офиса)

47,9 тыс.

9.        

Торговый представитель

44,5 тыс.

10.      

Разнорабочий, рабочий

40,4 тыс. 

11.       

Полицейский

35,7 тыс.

12.      

Грузчик

34,1 тыс.

13.      

Медицинская сестра

33,7 тыс.

14.      

Офис-менеджер, администратор офиса

27,4 тыс.

15.      

Инженер

26,4 тыс.

16.      

Официант

21,5 тыс.

17.      

Главный бухгалтер

21,4 тыс.

18.      

Курьер (не водитель)

19,9 тыс.

19.      

Системный администратор

19,5 тыс.

20.     

Юрист

18,5 тыс.

 

По сравнению с 2020 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер этого года - профессия водителя -поднялась на две позиции, сместила на 2-е место «менеджера по продажам», который возглавлял рэнкинг в течение нескольких последних лет.

Профессия инженера, которая занимала 2-е место в прошлом году, продемонстрировала самое существенное падение за год (на 13 пунктов) и оказалась на 15-м месте в 2021 году. Профессия продавца в магазине поднялась с 10-го на 2-е место.

Впервые в списке оказались сразу несколько профессий – повар, администратор, кладовщик, разнорабочий, полицейский. Выбыли из рэнкинга в 2021 году профессии слесаря и токаря. В сфере медицины место профессии врача заняла медицинская сестра.

10 декабрь 08:44 | : Экономика

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