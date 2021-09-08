Две "деревяхи" на Урицкого расселены Группой Аквилон

Рядом со строящимся ЖК «RIVER PARK» будет создан общедоступный сквер и построен еще один дом.
Жилой комплекс «RIVER PARK» Группы Аквилон возводится на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого. Участок был приобретен Группой Аквилон в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий». Застройщик полностью выполнил обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.
В октябре на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела соседний участок по ул. Урицкого. Здесь планируется построить жилой комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. По договору с муниципалитетом застройщик должен за свой счет расселить два деревянных дома, и разбить новый общедоступный сквер. Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «RIVER PARK» это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне. Расселение домов уже практически завершено.
Строящийся ЖК «RIVER PARK» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон открывается живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №1 выполнено бетонирование ростверка и монтаж фундаментных боков стен, завершается устройство монолитного пояса; на секции №2 выполняется кирпичная кладка стен 6-го этажа; на секции №3 закончены кладка стен и устройство внутренних перегородок, смонтированы окна, ведется штукатурка внутренних помещений; на секции №4 закончены кирпичная кладка стен, монтаж внутренних перегородок, устройство кровли, штукатурка внутренних помещений; на секции №5 ведется кирпичная кладка стен 7-го этажа и устройство внутренних перегородок 4-м этаже.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Завершение строительства ЖК «RIVER PARK» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
До 31 декабря квартиры в новостройках Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске можно приобрести со скидкой в 22%*. Все жилые комплексы аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся домах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00, а также в офисах компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж) в Архангельске и на ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж) в Северодвинске.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
*Сроки проведения акции с 01.12.2021 по 31.12.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00.. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики ООО СЗ «ЖилСтрой» и ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф