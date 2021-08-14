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В очередь - становись! Завтра стартует продажа квартир в ЖК «АквилонCity»*

Группа Аквилон приступила к строительству нового жилого комплекса в квартале ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Володарского. Проект выполнен международным архитектурным бюро MLA+.

Продажи квартир в 1-й очереди ЖК «АквилонCity» стартуют 8 декабря. Все подробности можно узнать по телефону 8(8182) 65-00-08 и в офисе Группы Аквилон на ул. Попова, 14 (6-й этаж).

Напомним, что прошлом году, на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов – жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц. Таким образом, на участке общей площадью порядка 1,8 га планируется построить жилой комплекс «АквилонCity», состоящий из двух очередей.

Что касается 1-й очереди комплекса, то это разновысотный 7-12-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. Администрация Архангельска в полном соответствии с законодательством выдала разрешение на строительство. В настоящее время по утвержденному стройгенплану установлено ограждение площадки, завершено устройство шпунтовой стенки, на 50% выполнены работы по устройству котлована.

В утвержденном проекте планировки территории квартала, ограниченном ул. Поморская – пр. Обводный канал – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов, предусмотрено место для размещения двух муниципальных детсадов на не менее чем 125 мест каждый. В том числе расходы на не менее 75 мест возьмет на себя Группа Аквилон в рамках действующего договора развития застроенной территории. В компании не исключили, что социальные обязательства будут увеличены и Группа Аквилон профинансирует 125 мест. Необходимо подчеркнуть, что по информации администрации Архангельска, в радиусе от 300 до 500 метров, в квартале, ограниченном ул. Карла Либкнехта – пр. Новгородский - ул. Поморская – пр. Советских космонавтов предусмотрено размещение еще одного детсада на 140 мест. Таким образом, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях в данном микрорайоне составит 390 мест. В планах строительство пристройки к школе №22 для размещения шести дополнительных классов. И еще одну школу муниципалитет планирует построить в переулке Водников.

Группа Аквилон привлекла к проектированию нового жилого комплекса в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского известное архитектурное бюро MLA+. Это международная архитектурно-планировочная и консалтинговая компания, с филиалами в Роттердаме, Лондоне, Шанхае, Рио-де-Жанейро и Санкт-Петербурге. У MLA+ много проектов по всему миру. В России компания разработала мастер-планы для Перми и центра Калининграда. Для Москвы были выполнены проекты застройки Донецкой улицы и нового микрорайона «Домашний» в Марьино, бюро также участвовало в разработке плана реконструкции ЗИЛа.

Градостроительные решения, разработанные для Архангельска, предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. Необходимо отметить, что застройка Группы Аквилон занимает только 20% общей площади квартала.

Реализация проекта не только украсит Архангельск современной европейской архитектурой и благоустройством по европейским стандартам, но и даст импульс для развития всего микрорайона.

В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

Сроки проведения акции с 08.12.2021 по 31.12.2021. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.: 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Перевод Аквилон City (АКВИЛОН СИТИ) — Аквилон город. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 67. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф. 

07 декабрь 10:38 | : Экономика

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