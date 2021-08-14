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Эй, начальники! Лучшие вакансии в Архангельской области для руководителей

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии для специалистов на руководящие позиции в Архангельской области:

Главный врач ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ", от 100 000 руб. до вычета налогов, предоставляется служебное жилье и служебный автомобиль с водителем - https://my.hh.ru/0wU 
Директор розничных продаж, от 75 000 до 100 000 руб. на руки, важен высокий эмоциональный интеллект и уровень эмпатии https://my.hh.ru/0T7  

Руководитель строительного проекта в области энергетики, от 100 000 до 150 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/1bx  
Директор филиала компьютерной академии, от 100 000 руб. на руки, приветствуется опыт работы в сфере образования, маркетинга или IT - https://my.hh.ru/1c8  
Механик (Начальник участка), от 100 000 до 120 000 руб. на руки, вахтовый метод - https://my.hh.ru/1kq  

 

07 декабрь 06:49 | : Экономика

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