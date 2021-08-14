Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор": Оформить паспорт отходов стало проще

Любое предприятие является отходообразователем, ведь в процессе его деятельности образуются отходы. Они могут быть самыми разными, Например, отходы монтажной пены у строительных компаний, животноводства – у фермерских хозяйств, отходы изделий из текстиля - у швейных предприятий, и т.д.
Вся информация об отходе заносится в специальный паспорт. Этот документ указывает состав, компоненты, класс опасности и сведения о месте образования отхода. Иными словами, это документ с полными данными об отходе, который образовывается у предприятия или организации. Порядок паспортизации и типовые формы паспортов отходов I - IV классов опасности утверждены приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности».

 «Паспорта опасных отходов должны иметь все предприятия - индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы. Даже в небольших офисах есть такие отходы, как старые люминесцентные лампы и несортированный мусор от офисных и бытовых помещений, относящихся к ТКО», -  рассказывает Полина Грабовская, эколог регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор.   

 

Паспорт содержит название, компонентный соств с указанием процентного содержания каждого из элементов, класс опасности и место образования отхода. Что важно, паспорт дает понять образует ли юридическое лицо твердые-коммунальные отходы, из-за чего нередко возникают споры.

«Некоторые предприниматели считают, что не производят ТКО и поэтому не стремятся заключить договор с региональным оператором. С началом мусорной реформы за процесс обращения с твердыми-коммунальными отходами, как среди населения, так и юридических лиц, стали отвечать региональные операторы. Только они имеют право собирать, транспортировать, обрабатывать и утилизировать ТКО. Другие виды отходов, допустим промышленные, строительные, могут вывозить и размещать на полигонах и другие компании, имеющие соответствующую лицензию. Чтобы не запутаться и вести законный учет отходов, оформляется паспорт. Экологический документ позволяет регламентировать и упростить всю процедуру обращения с отходами», - говорит Полина Грабовская, эколог регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».

Для получения паспорта, необходимо провести экспертизу и лабораторные исследования, определяющие состав образующегося отхода и оформить пакет документов.  Паспорт действует бессрочно и внесение изменений в него не допускается. Он разрабатывается заново, в случае смены лица, в процессе деятельности которого образуются отходы I-IV классов опасности или при изменении технологического процесса, вида деятельности, а также при внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов. Оформить паспорт можно в региональном операторе ООО «ЭкоИнтегратор». Компания, специализирующаяся в сфере обращения с ТКО, предлагает юридическим лицам комплексное обслуживание и сопровождение всей процедуры оформления документа. Получить консультацию можно по телефону + 7 (8182) 63-70-05 или в офисе регионального оператора ул. Поморская 45.

06 декабрь 18:09 | : Экономика

Главные новости


Со следующего года Arctic Open укрупнится и разовьется
А вы хотели бы жить в Валдушках? Репортаж из забытой властью деревни Приморского района

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (85)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20