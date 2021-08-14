"ЭкоИнтегратор": Оформить паспорт отходов стало проще

Любое предприятие является отходообразователем, ведь в процессе его деятельности образуются отходы. Они могут быть самыми разными, Например, отходы монтажной пены у строительных компаний, животноводства – у фермерских хозяйств, отходы изделий из текстиля - у швейных предприятий, и т.д.
Вся информация об отходе заносится в специальный паспорт. Этот документ указывает состав, компоненты, класс опасности и сведения о месте образования отхода. Иными словами, это документ с полными данными об отходе, который образовывается у предприятия или организации. Порядок паспортизации и типовые формы паспортов отходов I - IV классов опасности утверждены приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности».
«Паспорта опасных отходов должны иметь все предприятия - индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы. Даже в небольших офисах есть такие отходы, как старые люминесцентные лампы и несортированный мусор от офисных и бытовых помещений, относящихся к ТКО», - рассказывает Полина Грабовская, эколог регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор.
Паспорт содержит название, компонентный соств с указанием процентного содержания каждого из элементов, класс опасности и место образования отхода. Что важно, паспорт дает понять образует ли юридическое лицо твердые-коммунальные отходы, из-за чего нередко возникают споры.
«Некоторые предприниматели считают, что не производят ТКО и поэтому не стремятся заключить договор с региональным оператором. С началом мусорной реформы за процесс обращения с твердыми-коммунальными отходами, как среди населения, так и юридических лиц, стали отвечать региональные операторы. Только они имеют право собирать, транспортировать, обрабатывать и утилизировать ТКО. Другие виды отходов, допустим промышленные, строительные, могут вывозить и размещать на полигонах и другие компании, имеющие соответствующую лицензию. Чтобы не запутаться и вести законный учет отходов, оформляется паспорт. Экологический документ позволяет регламентировать и упростить всю процедуру обращения с отходами», - говорит Полина Грабовская, эколог регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».
Для получения паспорта, необходимо провести экспертизу и лабораторные исследования, определяющие состав образующегося отхода и оформить пакет документов. Паспорт действует бессрочно и внесение изменений в него не допускается. Он разрабатывается заново, в случае смены лица, в процессе деятельности которого образуются отходы I-IV классов опасности или при изменении технологического процесса, вида деятельности, а также при внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов. Оформить паспорт можно в региональном операторе ООО «ЭкоИнтегратор». Компания, специализирующаяся в сфере обращения с ТКО, предлагает юридическим лицам комплексное обслуживание и сопровождение всей процедуры оформления документа. Получить консультацию можно по телефону + 7 (8182) 63-70-05 или в офисе регионального оператора ул. Поморская 45.