В архангельских дворах установят новенькие контейнеры под бытовой мусор

В столицу Поморья пришли 1140 контейнеров для раздельного сбора отходов. Теперь синие баки с желтыми наклейками появятся практически в каждом дворе.
Сейчас ведется расстановка в Архангельске. В минувшие выходные 200 контейнеров уже появились в центральной части города. Пополнится контейнерный парк так же в Северодвинске и Приморском районе.
У жителей появится больше возможностей сортировать отходы и отправлять на переработку картон, бумагу, пластик, стеклотару и жестяные банки.
До 20 декабря все контейнеры будут выставлены - они дополнят установленные ранее. Таким образов всего в архангельской агломерации и Приморском районе будет полторы тысячи баков для РСО. Такое количество должно полностью удовлетворить интересы агломерации в раздельном сборе. Обрабатывать сухие отходы будет Архангельский мусоросортировочный комплекс, у него заключены контракты с крупными переработчиками вторсырья.