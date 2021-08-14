Пенсия как наказание. Россияне хотят работать до глубокой старости

Воспитание внуков не входит в топ-3 наиболее желанных занятий на пенсии. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob мужчины и женщины старше 45 лет из всех округов страны рассказали, чем мечтают заняться после выхода на пенсию.
Пенсионная стратегия большинства россиян — работа до старости. Если же появится возможность не работать, и мужчины, и женщины хотели бы реализовать свои мечты о путешествиях.
Выйдя на пенсию, хочет путешествовать практически каждый четвертый россиянин (24%). 17% респондентов хотят заниматься приусадебным хозяйством. Посвятить жизнь на пенсии любимым увлечениям мечтают 15% россиян. Каждый десятый хочет пожить в свое удовольствие. Каждый одиннадцатый — заняться воспитанием внуков. 4% планируют не расставаться со спортом, 2% — читать книги. По 1% — ходить на экскурсии и следить за здоровьем. Среди других занятий на пенсии россияне называли благотворительность, литературное творчество, изучение иностранных языков, предпринимательство и просмотр фильмов и сериалов.
Женщины мечтают о путешествиях на пенсии значительно чаще мужчин (33 и 20% соответственно). В приоритетах у россиянок также хобби (21% против 12% среди мужчин) и воспитание внуков (13 и 6%). Мужчины же чаще мечтают просто жить в свое удовольствие (14% против 2% среди женщин). И все же каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина признались, что не видят жизни без работы и все равно хотят продолжать трудиться даже после наступления пенсионного возраста.