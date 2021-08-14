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Не до жиру. Большинство архнгелогородцев перешли на домашнее питание

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, как жители Архангельска питаются на работе в пандемию, когда продукты подорожали. 

 За последний год стоимость продуктового набора существенно выросла и теперь еще меньше работающих россиян могут позволить себе обедать в столовых или кафе. 

 По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 23 ноября по 1 декабря во всех регионах страны (2082 респондента) – в том числе и в Архангельске – среди работающих россиян, этой осенью 61% архангелогородцев предпочитают брать на работу еду из дома – в основном это делают женщины – 67% против 33% мужчин.

 Из тех мужчин, кто приносит обед с собой в офис, готовят его сами всего 8% - чаще всего об этом заботятся их жены или подруги.  

 За последний год от обедов в общепите решили отказаться 10% работающих архангелогородцев - 34% сделали это из-за повышения цен, 28% из-за снижения качества еды и размеров порций, у 21% респондентов перестало хватать времени на обед, а 5% опрошенных боятся заразиться ковидом в многолюдных местах. Не указали причину 12% опрошенных.

 Топ «домашних» блюд, которые архангелогородцы берут с собой на работу – котлета или печень с макаронами или картофельным пюре, курица с рисом или гречкой, мясо, тушеное с капустой или с картофелем, спагетти с различными соусами. 

 Большинство архангелогородцев (39%) приносят из дома только горячее блюдо, 24% добавляют к нему салат, реже всего россияне берут с собой в качестве обеда суп – 9%. А 28% опрошенных действуют по ситуации – не имеют предпочтений и берут из дома то, что есть.  

03 декабрь 14:07 | : Экономика

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