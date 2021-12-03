Скоро новоселье. Группа "Аквилон" передает ключи от квартир дольщикам

Для дольщиков нет никаких препятствий в посещении квартир во время процедуры их приемки-передачи, - заявили в Группе Аквилон.
В настоящее время практически завершена передача квартир в сданных в эксплуатацию ЖК «Биография» «ДвинаHouse» и «iSадовая» в Архангельске, и ЖК «ID-Морской» в Северодвинске. Также в городе корабелов сейчас ведется приемка дольщиками квартир во 2-й очереди ЖК «Nordica». Здесь из 44 дольщиков, приглашенных для осмотра квартир, 29 выразили свое согласие на приемку, 24 уже подписали акты.
- Специалисты показали нам квартиру, недочетов по квартире не было. В принципе мы без вопросов сразу приняли всё, подписали акты и очень довольны. В скором времени планируем заселиться, - говорит одна из новоселов Дарина Смирнова.
Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» определяет, что между застройщиком и дольщиком заключается договор. Застройщик в предусмотренный договором срок обязуется построить дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать квартиры дольщикам, которые должны их принять. Передача и принятие квартиры, как объекта долевого строительства, осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу.
В тоже время нужно пояснить: отношения по исполнению договора долевого участия в строительстве возникают у двух сторон: застройщика и участника долевого строительства. Закон не содержит никаких положений об иных лицах, имеющих право осуществлять приемку квартиры таких каких: «эксперты», «специалисты», дизайнеры, родственники. А также о правах и обязанностях таких лиц, так как стороной договора они не являются, и в исполнении обязанностей сторон участия не принимают. При этом до передачи квартиры дольщику ее законным владельцем как объекта долевого строительства, несущим бремя содержания жилого помещения, является застройщик. Допускать на объект других лиц, кроме дольщиков, по закону застройщик не обязан.
Кроме того, для минимизации случаев заражения коронавирусной инфекций, во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и Указа Президента от 20.10.2021 № 595, в целях недопущения скопления людей в замкнутых помещениях и соблюдения социальной дистанции, при проведении осмотров, в помещениях объекта, одновременно могут находиться не более двух человек. Во время приемки квартиры представитель застройщика предлагает участнику долевого строительства к осмотру все помещения, и отвечает на любые возникающие вопросы.
- Ничего сложного нет, собственникам не стоит бояться приходить, самостоятельно принимать квартиры. Если при приемке возникают вопросы, то мы на них даем подробные разъяснения, а замечания стараемся устранить в кратчайший срок. Если собственник обнаружил замечания уже после приёмки квартиры, то он спокойно может прийти и написать заявление о выявленных недостатках, и застройщик будет их устранять в рамках гарантийных обязательств, - рассказал руководитель отдела контроля качества группы Аквилон Сергей Стародубцев.
Необходимо отметить, что «экспертные услуги» по приемке квартир, активно рекламируемые в Архангельске и Северодвинске, являются обычным бизнесом, цель которого – извлечение прибыли, а вовсе не защита интересов участников долевого строительства. Если проектирование и строительство жилых домов осуществляется организациями, имеющими предусмотренные законом лицензии, допуски, штат сертифицированных специалистов и являющимися членами СРО, то подавляющие большинство «экспертов» этих компетенций не имеют. В результате сомнительных действий неквалифицированных лиц, не исключая и прямого мошенничества, могут пострадать дольщики. Например, по закону несущественные дефекты, не препятствующие проживанию в квартире, не мешают ее передаче. Однако, отказываясь от приемки дольщики не только несут дополнительные, часто весьма немалые расходы, но и могут не получить до конца года положенный налоговый вычет.
В тоже время, исходя из приоритета интересов дольщиков, в настоящее время Группа Аквилон, прорабатывает вопрос о том, как при соблюдении действующего законодательства обеспечить дольщикам возможность привлечения для приемки квартир по-настоящему квалифицированных специалистов.
В Группе Аквилон подчеркивают - принятие квартиры дольщиком вовсе не означает, что обнаруженные затем возможные дефекты не будут устранены за счет застройщика. По действующему законодательству Группа Аквилон даёт гарантию на конструктив здания и инженерные сети на пять лет и три года соответственно. В этот период все возникшие проблемы в доме и квартирах компания-застройщик исправляет за свой счёт. Группа Аквилон постоянно совершенствует механизмы контроля качества выполнения работ и организацию устранения выявленных скрытых дефектов. Для этого в компании созданы специальные подразделения. В рамках гарантийных обязательств любые неполадки фиксируются управляющей компанией по факту обращения жильцов или в результате собственного обнаружения. Далее УК составляет официальное письмо застройщику с просьбой прислать комиссию для фиксации факта неполадки. По итогам работы комиссии составляется акт, подтверждающий или опровергающий наличие гарантийного случая. В случае подтверждения застройщик своими силами устраняет неполадку или выбирает подрядчика и оплачивает его услуги. По итогам повторно составляется акт об устранении дефекта.