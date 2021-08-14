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До 100 000 рублей. У инвалидов Поморья появились хорошие шансы на трудоустройство

. 3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов.  Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснила, в каких сферах чаще всего предлагают работу соискателям с инвалидностью, какие самые высокие зарплаты предлагают и много ли среди вакансий «удаленки».

В этом году в России было размещено больше 190 000 вакансий, на которые могут претендовать соискатели с ограниченными возможностями здоровья, это 3% от всего объема предложений о работе в стране и на 140% больше, чем годом ранее.

Больше всего вакансий, доступных для людей с инвалидностью, разместили работодатели из Москвы (53% от всего объема предложений для данной группы соискателей), Санкт-Петербурга (26%) и Московской области (21%). В регионах СЗФО с начала года было размещено более 22 000 вакансий для соискателей с инвалидностью, что на 107% больше, чем годом ранее. В Архангельской области за год число вакансий для кандидатов с ограниченными возможностями здоровья выросло на 262%. В целом по СЗФО регион занимает 4 место (более 1 000 с начала года) после Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей по числу вакансий для инвалидов.

Опрос, который Служба исследований hh.ru провела совместно с благотворительным фондом “Спорт для Жизни”, показал, что доля компаний, где за последний год выросло число сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, превышает долю компаний, где их число уменьшилось (10% и 6%). Треть работодателей (33%) отмечают, что немаловажную роль при увеличении численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья сыграл переход традиционных профессий в онлайн и возможность работать “на удаленке”. Среди других факторов, которые повлияли на рост численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, респонденты отметили общий тренд на инклюзию и разнообразие в компании (67%) а также меры государства по увеличению финансовой поддержки (33%).

В целом, люди с инвалидностью трудоустроены более чем в половине (55%) компаний, принявших участие в исследовании, однако их доля крайне редко превышает 10% от общего числа сотрудников (3%). В качестве основного фактора, который препятствует приему на работу людей с ограниченными возможностями, треть респондентов (29%) из числа компаний, где они не трудоустроены, выделили необходимость предоставления особых условий труда, например, сокращенного рабочего дня или более длительного отпуска. Четверть опрошенных (25%) объяснили, что не принимают на работу людей с ограниченными возможностями, так как работа в компании предусматривает наличие специальной физической подготовки.

Самую высокую готовность рассматривать таких кандидатов продемонстрировали компании, которые относятся к сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» - ими открыто почти половина вакансий (46%), дальше с большим отрывом следуют образовательные учреждения (10%), услуги для бизнеса (9%), финансовый сектор (8%) и розничная торговля (4%).

Проще всего найти работу соискателям с инвалидностью, которые рассматривают работу в сфере «Административный персонал» (36%), «Продажи» (29%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (25%), «Транспорт, логистика» (12%), а также в маркетинге, рекламе, PR, консультировании и банковских услугах (по 10%).

Интересно, что больше половины вакансий доступных кандидатам с ограниченным возможностями здоровья предполагают удаленную работу (55%), а 12% - гибкий график. При этом довольно часто работодатели не требуют опыта работы (59% вакансий), 33% ждут опыта работы от 1 до 3 лет, 7% - от 3 до 6 лет, и лишь 1% - свыше 6 лет.

Вакансии доступные кандидатам с инвалидностью, с зарплатными предложениями до 100 тысяч рублей, Архангельская область:

 

03 декабрь 08:11 | : Экономика

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