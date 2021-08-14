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Работодатели Поморья просят срочно отозваться боцмана

По итогам ноября работодатели Архангельской области разместили более 5 000 новых вакансий, что на 153% больше, чем в этот же период 2020 года. Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали актуальные вакансии, и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Архангельской области и других регионах страны. Выяснилось, что в их числе есть охотник за приведениями, тусовщик в караоке-бар, икорный консультант.

  • Боцмана ищет государственная организация, https://my.hh.ru/1qM. Компания обещает сменный график и требует от кандидата наличие морских рабочих документов.
  • Сторож-истопник, который будет топить печи, убирать территорию, проводить ремонтные работы, https://my.hh.ru/lT. Компания готова платить от 20 000 до 25 000 руб. на руки.
  • Размольщик сухих смесей, который будет заниматься измельчением продукции в мельницах, https://my.hh.ru/1H9. Компания предлагает от 35 000 руб. на руки.

В число необычных специалистов, которых ищут сейчас на работу в других регионах России, также вошли специалист по помощи в достижении мечты (Барнаул, зарплата - от 80 000 руб. на руки), тусовщик в караоке-бар (Тюмень, зарплата – до 30 000 руб.), икорный консультант (Химки, зарплата - до 80 000 руб. на руки), флейворист / парфюмер (Москва, зарплата до 200 000 руб. на руки), водитель беспилотного автомобиля (Москва, зарплата не указана).

Интересная вакансия есть также в Новосибирске: требуются «охотники за привидениями» на зарплату до 150 тысяч рублей, в сопроводительном тексте работодатель сообщил: «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы».

02 декабрь 08:18 | : Экономика

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