В Архангельской области нерадивые «управляшки» мешают вывозу мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО "ЭкоИнтегратор" обращает внимание управляющих компаний о необходимости своевременно расчищать контейнерные площадки. Снегопады в районах области засыпают не только дороги, но и подъезды к контейнерам для мусора. В некоторых населенных пункта нет даже элементарных тропинок к бакам для ТКО. Там, где установлены евробаки - волочить их по сугробом не представляется возможным.
Региональный оператор напоминает, что ответственность за содержание контейнерных площадок несут управляющие компании. В тех случаях, когда собственник не определён или управляющая организация отсутствует, бремя содержания ложится на орган местного самоуправления.
Заваленные снегом контейнеры и отсутствие проезда к площадкам, могут привести к срыву графика вывоза и образованию мусорных завалов.
Региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков с помощью системы АСУ и ГЛОНАСС - сообщает о трудностях проезда в муниципалитеты и просит оперативно реагировать, оказывая помощь в устранении снежных заносов.