«РВК-Архангельск» традиционно поощрит своих лучших абонентов

«РВК-Архангельск» по традиции поощрит своих ответственных клиентов, которые регулярно оплачивают квитанции за услуги предприятия и не имеют задолженности в 2021 году. Для добросовестных абонентов из категории «частные лица» компания подготовила приятный сюрприз – розыгрыш призов.
Это уже четвертая клиентская акция в 2021 году. Стать участником розыгрыша может каждый абонент «РВК-Архангельск». Для этого по состоянию на 27 декабря 2021 года задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения должна быть «0 рублей 0 копеек».
«Приятным бонусом к розыгрышу призов станет дополнительное предложение от нашей компании. Всем абонентам, кто погасит задолженность в полном объеме в декабре 2021 года, мы полностью спишем пени», — рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
Розыгрыш призов пройдет 28 декабря 2021 года в прямом эфире официального аккаунта «РВК-Архангельск» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club177930088). В числе призов подарочные наборы, полезные сертификаты и карты, утюги, мультиварка, новогодняя ель и традиционно, и главная награда - iPhone12. Лицевые счета победителей будут определены с помощью генератора случайных чисел. Желаем удачи!