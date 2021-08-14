Вы не поверите! Народ рвется переехать в Архангельскую область в поисках работы

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, жители каких регионов чаще других хотят переехать в Архангельскую область ради новой работы, сколько они хотят зарабатывать, а также в каких сферах могут конкурировать с местными жителями Архангельской области.
За последние 2 месяца россияне, живущие за пределами Архангельской области, разместили более 700 резюме, в которых указали, что готовы переехать в Архангельскую область ради трудоустройства и новой работы. По сравнению с летними показателями этого же года число таких соискателей выросло на 133%.
Больше других заинтересованы в переезде в Архангельскую область соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Волгограда и Краснодара.
Интересно, что бОльшая часть иногородних соискателей претендуют на зарплату около 90 000 рублей, что на 92% выше, чем средняя предлагаемая в Архангельской области (46 900 рублей) и на 125% выше, чем в среднем запрашивают сами жители Архангельской области (40 000 рублей).
Больше других готовы к переезду соискатели с опытом больше 6 лет (88% соискателей). Каждый шестой желающий переехать в Архангельскую область по итогам ноября – мужчина. Интересно, что 44% всех желающих переехать в Архангельскую область претендуют на полный рабочий день. При этом 13% готовы попробовать сначала удаленный формат работы, познакомиться и влиться в новый коллектив и только после этого возможно перебраться на постоянное место жительство в Архангельскую область. А вот почти 300 россиян или 13%, от общего числа опубликовавших резюме с пометкой «готов(а)» к переезду», допускают лишь вахтовый метод работы, указывая, что не готовы полностью перебраться в Архангельскую область, но хотят получить работу.
Больше всего Архангельская область как новое место работы интересует соискателей, претендующих на руководящие должности, а также представители сферы «Сельское хозяйство» (по 16% в каждой сфере). Активны в желании переехать в Архангельскую область представители сферы по добыче сырья, и сферы продаж и строительства. При этом на данный момент на рынке труда Архангельской области во всех перечисленных выше сферах наблюдается серьезный дефицит кандидатов на рабочие места (от 1 до 3 резюме на одну вакансию), поэтому приезд новых кандидатов может качественно улучшить ситуацию и помочь развитию локальной экономики.
Меньше других за последнее время изъявляли желание переехать в Архангельскую область ради новой работы представители сферы страхования, салонов красоты и фитнеса, а также представители сферы «Домашний персонал».