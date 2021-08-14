В Архангельской области финансисты растут в цене

В преддверии праздника «День банковского работника», который отмечается 2 декабря, эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями в сфере финансов в Архангельской области года и выяснили, что на вакансии с зарплатой более 100 000 рублей приходится порядка 11% от всего объема предложений о работе за месяц.
Жители Архангельской области, ищущие работу в финансовой сфере, по итогам ноября ожидают зарплату не ниже 45 000 рублей. При этом местные работодатели достаточно сильно подняли уровень средних предлагаемых зарплат в финансовой и банковской сфере: +38% или более 12 000 рублей больше, чем годом ранее.
Чаще всего ищут работу в финансовой сфере региона женщины: 73% от общего числа резюме. Большинство кандидатов имеет опыт работы более 6 лет и начальный уровень владения английским языком. Больше всего вакансий для банковских работников размещено в Архангельске.
По итогам месяца больше всего нуждаются в финансовых специалистах строительные компании (14% от всех вакансий) Архангельской области, а также работодатели из сферы деревообработки и организации, занимающиеся розничной торговлей (по 10% вакансий).
Рейтинг «дорогих» вакансий для специалистов по финансам в Архангельской области:
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