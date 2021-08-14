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В Архангельской области финансисты растут в цене

В преддверии праздника «День банковского работника», который отмечается 2 декабря, эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями в сфере финансов в Архангельской области года и выяснили, что на вакансии с зарплатой более 100 000 рублей приходится порядка 11% от всего объема предложений о работе за месяц. 

Жители Архангельской области, ищущие работу в финансовой сфере, по итогам ноября ожидают зарплату не ниже 45 000 рублей. При этом местные работодатели достаточно сильно подняли уровень средних предлагаемых зарплат в финансовой и банковской сфере: +38% или более 12 000 рублей больше, чем годом ранее.

Чаще всего ищут работу в финансовой сфере региона женщины: 73% от общего числа резюме. Большинство кандидатов имеет опыт работы более 6 лет и начальный уровень владения английским языком. Больше всего вакансий для банковских работников размещено в Архангельске.

По итогам месяца больше всего нуждаются в финансовых специалистах строительные компании (14% от всех вакансий) Архангельской области, а также работодатели из сферы деревообработки и организации, занимающиеся розничной торговлей (по 10% вакансий).

Рейтинг «дорогих» вакансий для специалистов по финансам в Архангельской области:

  • Начальник бюро труда и заработной платы, от 103 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/oa
  • Главный бухгалтер на лесопильное предприятие, от 70 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/oN
  • Экономист-аналитик, до 70 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/rk

5 интересных фактов о сотрудниках профессиональной сферы «Банки, инвестиции, лизинг»:

  1. Удивительно, но согласно одному из недавних исследований hh.ru, 39% представителей банковской сферы не ведут семейный бюджет.
  2. По ощущениям 76% работников банков, в их профессиональной области сложно найти работу. 31% сотрудников отметили, что не просто сложно, а очень сложно.
  3. 73% представителей данной профобласти не устраивает размер ежемесячных базовых расходов.
  4. В распределении резюме выпускников ВУЗов 2021 по профессиональным областям на сферу «Банки, инвестиции, лизинг» пришлось лишь 2%.
  5. Представители банковской сферы реже, чем сотрудники других профобластей, брали больничный на период болезни или реабилитации после перенесенного covid-19 (33%). 
01 декабрь 07:41 | : Экономика

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