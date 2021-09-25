"ЭкоИнтегратор" добивается от властей Ленского района удобной площадки под контейнеры

Жителям села Тохта Ленского района будет сделан перерасчет за услуги обращения с ТКО.
Дело в том, что с сентября этого года вывозят отходов приостановлен из-за маленькой грузоподъемности моста. Машинам проезжать в поселок небезопасно. Региональный оператор обратился в администрацию муниципального образования с просьбой оборудовать место накопления ТКО перед мостом, что позволит возобновить вывоз мусора.
Кроме того, у контейнерной площадки перед мостом, есть существенные плюсы: контейнеры не будут портить внешний вид красивых сельских улочек, а мусоровозы нарушать размеренный ритм жизни поселка. Возможное место размещение контейнерной площадки находится всего в 200 метрах от домов, далеко ходить не придется. Часть жителей села поддерживают это предложение. Слово за администрацией муниципалитета.
Региональный оператор в свою очередь выполнит все необходимые процедуры по перерасчету за период отсутствия услуги и возобновит ее после установки контейнеров в безопасном для транспорта месте