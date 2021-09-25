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Группа компаний "Титан" полюбила УФСИН

В УФСИН России по Архангельской области прошла рабочая встреча начальника региональной УИС Алана Купеева с генеральным директором ООО ПКП "Титан"  Алексеем Кудрявцевым. Стороны обсудили перспективы партнерских отношений на будущий год.

Исправительные учреждения службы исполнения   наказаний Поморья уже не первый год плодотворно взаимодействуют с данным  крупным холдингом  региона. Между УФСИН и "Титаном" пописано соглашение, в котором стороны  выражают заинтересованность в освоении лесного фонда, поддержании в надлежащем состоянии дорог круглогодичного действия и необходимой инфраструктуры, совершенствовании производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС.

Одной из главных целей исправительных учреждений УФСИН является создание  условий для обеспечения  трудовой  занятости лиц, содержащихся в местах лишения свободы,  и организации для них новых рабочих мест. На встрече Алан Купеев и Алексей Кудрявцев обсудили ряд моментов, касающихся размещения заказов по пошиву специальной одежды для нужд "Титана" на мощностях Центров трудовой адаптации осужденных УФСИН. Также был затронут вопрос по изготовлению модульных изданий на тракторном шасси, поскольку такая модификация при работе на лесных делянках весьма актуальна. В связи с этим УФСИН подготовит предложения по таким мобильным строениям.

Подводя итог встречи,  начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев отметил, что партнерские отношения с холдингом выстраиваются на взаимопонимании и заинтересованности сторон, поэтому важно, чтобы они носили долгосрочный характер.

Кстати, вчера появилось сообщение о приговоре тройке екатеринбуржских журналистов-блогеров, получивших 14, 12 и 10 лет строго режима соответственно за шантаж и вымогательство по отношению к группе компаний «Титан». Какое совпадение… 

30 ноябрь 12:13 | : Экономика

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