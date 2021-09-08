"РВК-Архангельск" обсудил с партнерами по "Альфа-групп" стратегию развития бизнеса

В столице Поморья состоялась встреча руководителей компаний, входящих в консорциум «Альфа-групп» - это региональные филиалы «Альфа-Банка», «АльфаСтрахования», «Пятерочки» и «РВК-Архангельск». Также в мероприятии приняли участие представители «Билайна».
Основной целью обсуждения, инициированного региональным управляющим Архангельского филиала «Альфа-Банка» Антоном Колышкиным, стала генерация идей с возможностью их совместной реализации и усиления позиций компаний на рынке.
«Встреча руководителей региональных компаний, входящих в «Альфа-Групп» — это великолепная возможность представить бренд Группы консолидировано. Отдельно, каждая компания является сильным и уважаемым игроком в своей отрасли, каких же успехов можно достичь, объединив наши ресурсы и возможности. И на следующих встречах нам предстоит это понять и реализовать. Но уже после первой встречи были достигнуты договоренности о проведении совместных мероприятий, и это только начало», — отметил Антон Колышкин.
Участники встречи обменялись своими идеями и предложениями, которые будут интересными с точки зрения развития бизнеса.
«Возможности каждой компании достаточно большие, но эффект синергии способен дать новый толчок для развития каждой из них. Основным предметом обсуждения на первой встрече, которые принято сделать регулярными, стали способы повышения клиентоориентированности за счет создания выгодных и интересных предложений по обслуживанию клиентов, а также для сотрудников компаний», — рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.