Самые дорогие вакансии в Архангельской области для специалистов со стажем

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с резюме в Архангельской области в ноябре 2021 года и выяснила, что наибольшую активность проявляют местные соискатели с опытом работы более 6 лет.
Ожидаемая заработная плата опытных специалистов в Архангельской области по итогам октября 2021 года составила 45 000 рублей. Интересно, что работодатели готовы платить больше. Так, предлагаемая заработная плата для кандидатов с опытом от 6 лет по профессии - кратно выше и составляет более 100 000 рублей.
Наиболее востребованными сферами в ноябре в Архангельской области для специалистов с большим опытом работы стали: сфера продаж (15% от общего числа вакансий), административная сфера (10%), финансовая сфера (9%) и сфера транспорта (7%).
ТОП-3 «дорогих» вакансий для специалистов с опытом работы более 6 лет в Архангельской области: