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Самые дорогие вакансии в Архангельской области для специалистов со стажем

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с резюме в Архангельской области в ноябре 2021 года и выяснила, что наибольшую активность проявляют местные соискатели с опытом работы более 6 лет.

Ожидаемая заработная плата опытных специалистов в Архангельской области по итогам октября 2021 года составила 45 000 рублей. Интересно, что работодатели готовы платить больше. Так, предлагаемая заработная плата для кандидатов с опытом от 6 лет по профессии - кратно выше и составляет более 100 000 рублей.

Наиболее востребованными сферами в ноябре в Архангельской области для специалистов с большим опытом работы стали: сфера продаж (15% от общего числа вакансий), административная сфера (10%), финансовая сфера (9%) и сфера транспорта (7%).

ТОП-3 «дорогих» вакансий для специалистов с опытом работы более 6 лет в Архангельской области:

  • Инженер-эколог, до 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/aB
  • Руководитель розничной сети, от 80 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0Qr
  • Начальник бюро труда и заработной платы, от 103 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/2pj

 

29 ноябрь 09:41 | : Экономика

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