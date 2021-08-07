Группа Аквилон увеличивает материнский капитал!

В преддверии самого семейного праздника – Нового года, Группа Аквилон объявляет о начале новой масштабной акции*.
До конца декабря при покупке квартиры в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске с использованием средств материнского капитала клиентом холдинга Группа Аквилон предоставляется дополнительная скидка, равная 25% от его суммы.
Группа Аквилон работает со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение квартиры у застройщика, либо на досрочное погашение ипотеки. Напомним, что при покупке квартиры в жилых комплексах Группы Аквилон средства маткапитала можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки. В этом году по инициативе президента Владимира Путина, сумма материнского капитала составляет 483,8 тыс. рублей. При рождении второго ребенка размер выплаты увеличивается на 155,5 тыс. рублей. Таким образом, для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или только родится в этом году второй ребенок, материнский капитал составляет 639,4 тыс. руб. Вместе с льготной ипотекой для многодетных семей покупка квартиры становиться более доступна.
Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефону 8 (8182) 65-00-08 и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж).
В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
*Сроки проведения акции с 01.11.2021 по 31.12.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. При использовании сертификата на материнский капитал для покупки квартиры, клиент получает скидку в размере 25% от суммы материнского капитала. Данная скидка не суммируются со скидками по политике продаж и купонами/скидками на мероприятиях. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.