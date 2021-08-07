Архангельск задыхается без дворников, но зарплаты...

. Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с вакансиями для дворников: с начала ноября 2021 года было открыто в 2,6 раза больше вакансий для данных специалистов в Архангельской области, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Наиболее высокая потребность в дворниках сегодня наблюдается в Архангельске (69% всех вакансий Архангельской области), Северодвинске (17%), Новодвинске (7%).
Чаще всего вакансии для дворников открывают образовательные учреждения, компании из отрасли розничной торговли и медицинские учреждения.
В 87% случаев опыт работы кандидатам не требуется. В основном работодатели открывают вакансии с полной занятостью. В обязанности, как правило, входят уборка прилегающей территории, своевременная уборка снега и сколка льда, а также работы по благоустройству дворовых территорий.
Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам в Архангельской области, составляет 21 373 рублей, что на 5 000 больше, чем год назад.
Актуальные вакансии для дворников: