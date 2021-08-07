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Группа Аквилон из Архангельска вошла в ТОП-10 застройщиков России

Группа Аквилон получила награду «Партнер ТОП-10 застройщиков России» от Сбербанка и «ДомКлик».

В рейтинг вошли строительные компании, клиентам которых за период с января по октябрь 2021 года было выдано наибольшее количество ипотечных кредитов ПАО Сбербанк с использованием Сервиса электронной регистрации и безопасных расчётов «ДомКлик».

Статус «Партнера ТОП-10 застройщиков России» от сервиса «ДомКлик» и Сбербанка подтверждает надежность Группы Аквилон и ее соответствие высоким требованиям лидера банковской отрасли России.

В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

У клиентов есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефону 8 (8182) 65-00-08 и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж).

Напомним, что все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ПАО Сбербанк благодаря чему покупателям доступны самые выгодные условия банка по ипотеке. Так в рамках программы ипотеки с господдержкой Группа Аквилон совместно ПАО Сбербанк предлагает купить новое жилье с использованием кредита со ставкой всего 2,85%. Максимальный размер кредита – до 3 млн. рублей, срок – до 20 лет. При использовании данной программы, для покупки квартиры в строящихся жилых комплексах Группы Аквилон сумма ежемесячного платежа составит 13 тыс. рублей*.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет верен для жилого помещения со стоимостью 3 214 807 рублей с учетом скидки 7% от базовой стоимости при сумме первоначального взноса 597 954  рублей и процентной ставке 2,85% годовых в рулях РФ, срок кредита 240 месяцев. Платеж в месяц 13 000 руб на покупку жилого помещения в строящемся доме на пересечении ул.Советской и ул.Валявкина в г. Архангельске. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой».  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

C 15.04.2021 по 01.07.2022 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой» (источник проектной декларации на сайте:https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,85% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.  

25 ноябрь 09:01 | : Экономика

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