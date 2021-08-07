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Жители Архангельской области признались, сколько стоит жизнь

. Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей регионов СЗФО, чтобы выяснить, сколько денег ежемесячно у них уходит на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).

32% жителей СЗФО отметили, что на основные нужды каждый месяц тратят более 30 000 рублей. Для сравнения: по стране процент готовых потратить на основные нужды более 30 000 выше (40%). Больше других готовы платить за еду, «коммуналку» и транспорт жители Москвы (56% опрошенных) и Московской области (51%). Меньше других такая возможность встречается у нижегородцев (лишь 22%).

Почти у каждого пятого в СЗФО (19%) в месяц на основные нужны уходит 25 000–30 000 рублей, еще у 16% опрошенных - 20 000–25 000 рублей. У 22% ежемесячные нужды отнимают от 15 000 до 20 000. Каждый десятый в СЗФО может потратить за месяц на покупку еды, транспорт и коммунальные услуги менее 15 000 руб.

«73% жителей СЗФО заявили, что их совершенно не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. О том, что более-менее довольны размеров базовых расходов заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR, - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

По мнению 35% жителей Северо-Запада России ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 000 рублей. Каждый пятый опрошенный готов признать, что максимальной суммой на еду может быть до 15 000 рублей, ещё 18% готовы тратить не более 20 000 рублей.

Отдавать за коммунальные услуги жители СЗФО готовы гораздо меньше: 30% считают, что эти траты не должны быть больше 5 000 рублей. Максимальное количество средств, которые ежемесячно готовы отдавать за коммуналку ещё 45% респондентов – 5 000–9 000 рублей.

Касаемо трат на транспорт или бензин: от 5 000 до 9 000 рублей в месяц готовы отдавать 35% опрошенных в СЗФО. 21% респондентов не хотят платить более 2 500 рублей в месяц, от 15 000 до 25 000 готовы отдать на транспортные расходы не более 8% опрошенных.  

25 ноябрь 07:50 | : Экономика

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