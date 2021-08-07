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На ЖК «О`Берег» в Архангельске возводят стены подвала

Первый проект Группы «Аквилон» в округе Майская Горка, это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира».

В настоящее время на стройплощадке завершено устройство ростверка и перекрытия над ним. На 50% выполнены стены подвала.

Напомним, что прошлом году Группа «Аквилон» приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. В соответствии с действующим законодательством администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство. Проект реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры.

Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.

При строительстве применяются качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполняется по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.

Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.

Как и все жилые комплексы Группы «Аквилон» в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.

Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России.  Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефону 8 (8182) 65-00-08 и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж).

Так в рамках программы ипотеки с господдержкой Группа Аквилон совместно ПАО Сбербанк предлагает купить новое жилье с использованием кредита со ставкой всего 2,85%. Максимальный размер кредита – до 3 млн. рублей, срок – до 20 лет. При использовании данной программы, для покупки квартиры в строящихся жилых комплексах Группы Аквилон сумма ежемесячного платежа составит 13 тыс. рублей*.

В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет верен для жилого помещения со стоимостью 3 214 807 рублей с учетом скидки 7% от базовой стоимости при сумме первоначального взноса 597 954  рублей и процентной ставке 2,85% годовых в рулях РФ, срок кредита 240 месяцев. Платеж в месяц 13 000 руб на покупку жилого помещения в строящемся доме на пересечении ул.Советской и ул.Валявкина в г. Архангельске. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой».  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

C 15.04.2021 по 01.07.2022 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой» (источник проектной декларации на сайте:https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,85% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 

24 ноябрь 09:53 | : Экономика

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