Доходы с лесопользования в Архангельской области выросли на 20%

По данным Рослесинфорга, с января по сентябрь 2021 года из Архангельской области в консолидированный бюджет страны направлено 2,2 млрд рублей платежей за использование лесов. Показатель превысил итоги того же периода прошлого года на 20%, сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.
Большая часть платежей приходится на аренду земель для заготовки древесины и куплю-продажу лесных насаждений, остальное – на выполнение работ по геологическому изучению недр, разработку месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, осуществление рекреационной деятельности, переработку древесины и иных лесных ресурсов.
«По данным Рослесинфорга, за первые девять месяцев этого года в федеральный бюджет перечислено платежей за использование лесов в размере более 1 млрд рублей, еще 1 млрд рублей лесных доходов остался в Архангельской области. Показатели за три квартала этого года уже превысили итоги прошлого года более чем на 360 млн рублей – тогда область заработала порядка 1,8 млрд рублей», – уточнил Андрей Третьяков.
План по платежам за использование лесов в бюджет Архангельской области выполнен полностью. В целом по лесным доходам Северо-Западного округа регион занимает четвертое место, немного уступив Республике Коми, Вологодской и Ленинградской областям. Всего субъекты СЗФО принесли в консолидированный бюджет страны 13,2 млрд рублей – это лучший результат среди всех округов России.
На данный момент в Архангельской области в аренде находятся чуть почти 1 тысяча лесных участков, которые арендаторы используют под различные цели от заготовки древесины до организации досуга. Общая площадь арендованного леса 19,6 млн гектаров или 69% всего лесного фонда региона.