«РВК-Архангельск» построит сети по параметрам заказчика

«РВК-Архангельск» предлагает горожанам и организациям услуги по проведению строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и водоотведения (ВиВ). Предприятие и партнеры водоканала применяют качественные материалы, используют проверенные отраслевые технологии.
«Нашим клиентам мы можем предложить строительство сетей в сжатые сроки и по цене, максимально приближенной к среднерыночной, даже с учетом присутствия на рынке «серых» игроков. Наши преимущества: гарантированное качество работ и квалифицированный персонал с многолетним отраслевым опытом», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
В 2021 году в рамках нетарифных услуг «РВК-Архангельск» построил сети ВиВ на улице Выучейского для строительной организации «СЗ «А6440», а также заменил участок канализационного коллектора на набережной Северной Двины, 93.
Ещё один объект - строительство сетей ВиВ для компании «АГР» на проспекте Ленинградский, 358. Дом строился по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В качестве партнёра «РВК-Архангельск» привлек компанию «Инком», построившую на объекте полкилометра коммуникаций различного назначения.
«Общая протяженность сетей составила порядка 500 метров: 250 метров ливневой канализации, 120 метров – сетей водоотведения и 130 метров – сетей водоснабжения. Также выполнено устройство 21 смотрового колодца: 15 ливневых, 5 канализационных и 1 водоснабжения», - рассказал директор ООО «Инженерная компания» Дмитрий Дворецкий.
Важно отметить, что «РВК-Архангельск» предъявляет к своим подрядчикам высокие требования, особенно в части качества используемых материалов. Для строительства сетей на проспекте Ленинградский, 358 были использованы современные материалы – гофрированные трубы и трубы ПНД (полиэтилен низкого давления), характеризующиеся высокой прочностью и надежностью. Все работы подрядные организации проводят с соблюдением строительных норм и правил, а ход строительства контролируют инженеры отдела контроля предприятия.
Оформить заявку на услуги по строительству сетей для юридических и частных лиц можно на сайте «РВК-Архангельск» в разделе «Абонентам», лично в офисе на ул. Касаткиной, 9 каб. 4 или по телефону 69-86-76 (доб.777).