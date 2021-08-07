Архангельские педиатры самые малооплачиваемые в СЗФО

На днях в России и мире отметили День педиатра. Накануне праздника аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько высок спрос на данных специалистов, какие зарплаты им предлагают и какие вакансии для педиатров открыты прямо сейчас.
По данным hh.ru, с начала 2021 года в России было открыто почти 12 000 вакансий для педиатров, это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. На одну вакансию педиатра сегодня приходится всего 0,8 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров в медицинской сфере в целом по стране, а также в регионах СЗФО.
На Северо-Западе России в этом году было открыто около 1 300 предложений о работе для педиатров, это на % превышает показатели двухлетней давности. Средняя предлагаемая зарплата по стране, согласно данным за январь-ноябрь, составляет 48 300 рублей, в среднем по СЗФО около 60 000 рублей, максимальные зарплаты для педиатров в СЗФО стартуют от 120 000. В регионах СЗФО больше всего готовы платить педиатрам в Нарьян-Маре (от 85 000 рублей) и Ленобласти, Мурманске (от 65 000 в каждом регионе), меньше всего в Архангельске, Сыктывкаре, а также Калининграде.
|
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для педиатров, регионы СЗФО, в руб
|
НАО, Нарьян-Мар
|
85 000
|
Санкт-Петербург
|
60 000
|
Карелия, Петрозаводск
|
59 000
|
Новгородская область, Великий Новгород
|
50 800
|
Ленинградская область
|
65 000
|
Мурманская область, Мурманск
|
65 000
|
Архангельская область, Архангельск
|
43 000
|
Псковская область, Псков
|
60 000
|
Коми, Сыктывкар
|
48 750
|
Калининградская область, Калининград
|
49 000
Топ актуальных «дорогих» вакансий для педиатров, открытых в СЗФО на hh.ru: