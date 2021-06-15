Еще пять глав МО Архангельской области хотят поднять цены на проезд

Воодушевившись примером коллег из Архангельска и Северодвинска, главы Вельска, Вельского и Онежского районов, Каргопольского и Плесецкого округов после консультации со своими перевозчиками обратили в правительство региона с обращением о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте.
Причины аналогичные. Их озвучил руководитель аппарата администрации Плесецкого муниципального округа Евгений Попов:
«В настоящее время из-за роста цен на топливо, запчасти и резину автоперевозчики, обслуживающие муниципальные автобусные маршруты, столкнулись с экономической проблемой, которая влечет за собой уменьшение количества и качества выполняемой работы. Очень низкая цена тарифа на перевозки пассажиров не позволяет должным образом содержать подвижной состав и платить достойную заработную плату».
Разбираться с новым тарифом поручено Агентству по тарифам и ценам при правительстве региона.
Напомним, цены на проезд в автобусах Архангельска и Северодвинска поднимутся с 1 января следующего года. Впрочем, эта информация пока официально не подтверждена… но уже активно обсуждается в социальных сетях.
Стоит добавить, что к перевозчикам, работающим на муниципальных маршрутах, вскоре будут предъявлены новые требования – с 1 января 2022 года на всех автобусах должны быть установлены тахографы и камеры видеонаблюдения, что также повлечет за собой дополнительные затраты.