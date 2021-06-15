«РВК-Архангельск» обучает студентов профессии

«РВК-Архангельск» ежегодно проводит производственную практику для студентов колледжей и вузов столицы Поморья. За 10 месяцев 2021 года на базе предприятия практическое обучение прошли 52 человека.
Практические навыки работы на предприятии жизнеобеспечения в этом году получили студенты Северного (Арктического) федерального университета, Архангельского техникума строительства и экономики, Архангельского колледжа телекоммуникаций – филиала «Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича», Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета», Северного государственного медицинского университета, а также Архангельского политехнического техникума.
«Специальности у ребят самые различные — от промышленной биотехнологии и экономистов до машинистов дорожных и строительных машин, программистов и строителей. Производственная практика очень важна для нашего предприятия. Ведь одновременно с обучением мы присматриваемся к перспективным и компетентным ребятам, чтобы в будущем пригласить их на работу в РВК-Архангельск», — рассказала начальник отдела подбора, обучения и развития персонала Екатерина Бендовская.
Во время прохождения практики студенты знакомятся со спецификой работы цехов и отделов, функционированием городской системы водоснабжения и водоотведения. Опытные сотрудники делятся со студентами нюансами их будущих профессий, а ребята пробуют на практике применить полученные в университетских стенах знания.
«Очень часто студенты, пройдя первую производственную практику, на следующий год возвращаются к нам снова. Это говорит о том, что наши опытные наставники помогают ребятам развивать свои компетенции в выбранной специальности, а производственная база в полной мере позволяет им реализовать свой потенциал», — отметила Екатерина Бендовская.
Важно отметить, что «РВК-Архангельск» планирует расширить список должностей, на которых студенты Поморья смогут сделать первый шаг в профессии. По всем вопросам организации производственной практики студентов на базе водоканала можно обращаться по электронной почте: e.bendovskaya@rosvodokanal.ru.