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Работа в кайф. Лучшие вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:


Системный администратор, до 170 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/o0

Машинист буровой установки, от 130 000 до 180 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/0hR 

Врач-терапевт участковый, от 100 000 до 120 000 руб. до вычета налогов - https://my.hh.ru/20S

Бизнес-партнер, от 150 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/2sy

Сварщик, от 100 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/2sV

 

19 ноябрь 07:19 | : Экономика

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