Работа в кайф. Лучшие вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Системный администратор, до 170 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/o0
Машинист буровой установки, от 130 000 до 180 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/0hR
Врач-терапевт участковый, от 100 000 до 120 000 руб. до вычета налогов - https://my.hh.ru/20S
Бизнес-партнер, от 150 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/2sy
Сварщик, от 100 000 руб. на руки - https://my.hh.ru/2sV