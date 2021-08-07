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Специалисты РВК-Архангельск защитили свои проекты на научно-практической конференции Росводоканала

17-18 ноября в онлайн-режиме проходит ежегодная «Корпоративная научно-практическая конференция» группы компаний «Росводоканал». В работе конференции принимают участие 30 экспертов и 34 сотрудника отраслевого холдинга из Архангельска, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Омска, Оренбурга, Тюмени и Москвы.

«РВК-Архангельск» на инновационном форуме представляют руководитель финансового отдела Екатерина Родионова и начальник управления сопровождения продаж Анастасия Афанасьева. Менеджеры предприятия выступают в секции «Поддержка бизнеса» и презентуют новые проекты в коммерческом сегменте, которые призваны внести инновационные решения и автоматизировать ряд важных процессов в работе с банками, а также при взыскании дебиторской задолженности.

«Реализация моего проекта позволит повысить уровень собираемости дебиторской задолженности. Средства, полученные в результате автоматизации достаточно рутинного процесса, можно использовать для реализации производственной и инвестиционной программ предприятия, которые направлены на улучшение качества жизни горожан», — рассказала Анастасия Афанасьева.

«Участие в научно-практической конференции помогает повышать свой профессиональный уровень, приобретать новые знания и делиться опытом с коллегами из других городов. Полученная информация пригодится в моей работе, а реализация проекта поможет нам унифицировать процессы внутри компании, исключить нежелательные финансовые риски», — отметила Екатерина Родионова.

Работы конкурсантов оцениваются по критериям актуальности и новизны, возможности их практического применения и экономической эффективности. Представленные идеи станут основой производственных и бизнес-решений региональных предприятий, а также смогут тиражироваться в периметре группы компаний «Росводоканал».

18 ноябрь 12:23 | : Экономика

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