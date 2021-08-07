Группа Аквилон проектирует новый въезд в Соломбалу

Проектно-сметная документация транспортной развязки в районе ул. Советской и ул. Валявкина будет выполнена за счет средств Группы Аквилон и передана администрации Архангельска.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой Аквилон на аукционе был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы. В настоящее время на берегу Кузнечихи возводится большой жилой комплекс «АКВИЛОН REKA».
- Дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации. Мы приняли решение профинансировать разработку проектно-сметной документации для транспортной развязки. Готовый проект будет передан администрации Архангельска, и в дальнейшем включен в программу ремонта и реконструкции городских дорог. Создание развязки позволит существенно улучшить ситуацию с дорожным движением в этом месте, - уверен председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.
- В Соломбале живут около 35 тысяч архангелогородцев и более 40 тысяч – в Северном и Маймаксанском округах. Многие работают, учатся в центральной части города, поэтому развязка у Кузнечевского моста – важный транспортный узел. Наша цель – увеличить ее пропускную способность, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Таким образом новая транспортная развязка позволит обеспечить транспортную доступность как Соломбалы в целом, так и нового микрорайона общей площадью до 30 тыс. кв. м, который реализует Группа Аквилон. Проект разработал архитектор из Финляндии Юкка Тиккенен. Одной из главных особенностей ЖК «АКВИЛОН REKA» является его расположение. Это первый жилой комплекс в Соломбале на берегу реки, из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом, на второй от берега линии.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. Сейчас их можно приобрести на специальных условиях. Так в рамках программы ипотеки с господдержкой при ставке 2,85%, ежемесячный платеж по кредиту составит только 13 тыс. рублей*.
В целом жилой комплекс объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор.
Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Пространство для игр и творчества с большим шалашом, от которого дети будут в восторге, спокойным дизайном интерьера из экологичных материалов и продуманной планировкой. Это общественная зона для проведения праздников, дней рождений, приглашения аниматоров и первое место встреч маленьких соседей, где они получают навыки коммуникации, знакомятся и учатся друг у друга. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.
Сейчас на 1-м этапе строительства на корпусах 1 и 2 завершено возведение стен и перекрытий 8-го этажа, полностью выполнена кирпичная кладка наружных стен. На корпусе 1 закончено устройство внутренних перегородок, смонтировано 60% окон, ведутся работы по устройству кровли и фасада. На корпусе 2 ведется монтаж внутренних перегородок, строители приступили к работам на кровле. На 2-м этапе строительства ведутся монолитные работы по возведению стен 8-го этажа корпуса 3, на корпусе 4 возводят стены 4-го этажа. Сдача двух первых корпусов намечена на 2-й квартал 2023 года.
*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет верен для жилого помещения со стоимостью 3 214 807 рублей с учетом скидки 7% от базовой стоимости при сумме первоначального взноса 597 954 рублей и процентной ставке 2,85% годовых в рулях РФ, срок кредита 240 месяцев. Платеж в месяц 13 000 руб на покупку жилого помещения в строящемся доме на пересечении ул.Советской и ул.Валявкина в г. Архангельске. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
C 15.04.2021 по 01.07.2022 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой» (источник проектной декларации на сайте:https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,85% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.