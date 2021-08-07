Вот тебе и северяне. Почти половина архангелогородцев хуже работают с приходом холодов

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, как меняется трудоспособность архангелогородцев с наступлением холодного времени года.
Многие замечают, что с приходом зимы и сокращения светового дня работоспособность падает – становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии.
По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру 10-15 ноября во всех регионах страны (2001 респондент) – в том числе и в Архангельске – 43% горожан фиксируют ухудшение работоспособности с приходом холодов.
Большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах (39%), сонливость (29%), невозможность проснуться утром из-за темноты (15%), апатию из-за долгого отсутствия солнца (11%), обострение депрессии (6%).
Респонденты рассказали, что для борьбы с этими неприятными симптомами они начинают пить витамины (35%), увеличивают потребление кофе (33%), активизируют занятия спортом (13%), стараются больше гулять (10%) или отдыхать (9%).
При этом 31% опрошенных признались, что зимой полностью хотели бы работать из дома, 25% архангелогородцев предпочли бы, чтобы в холодное время года рабочий день начинался бы позже – в светлое время суток, а 17% респондентов хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.
Напомним, по данным одного из предыдущих опросов Зарплаты.ру, 37% россиян мечтают о «тихом часе» в офисе, чтобы во время работы можно было вздремнуть.