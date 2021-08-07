Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вот тебе и северяне. Почти половина архангелогородцев хуже работают с приходом холодов

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, как меняется трудоспособность архангелогородцев с наступлением холодного времени года.

Многие замечают, что с приходом зимы и сокращения светового дня работоспособность падает – становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии.  

По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру 10-15 ноября во всех регионах страны (2001 респондент) – в том числе и в Архангельске – 43% горожан фиксируют ухудшение работоспособности с приходом холодов.

Большинство опрошенных отмечают более быструю утомляемость при минусовых температурах (39%), сонливость (29%), невозможность проснуться утром из-за темноты (15%), апатию из-за долгого отсутствия солнца (11%), обострение депрессии (6%).

Респонденты рассказали, что для борьбы с этими неприятными симптомами они начинают пить витамины (35%), увеличивают потребление кофе (33%), активизируют занятия спортом (13%), стараются больше гулять (10%) или отдыхать (9%).  

При этом 31% опрошенных признались, что зимой полностью хотели бы работать из дома, 25% архангелогородцев предпочли бы, чтобы в холодное время года рабочий день начинался бы позже – в светлое время суток, а 17% респондентов хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

Напомним, по данным одного из предыдущих опросов Зарплаты.ру, 37% россиян мечтают о «тихом часе» в офисе, чтобы во время работы можно было вздремнуть.

 

17 ноябрь 15:20 | : Экономика

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (198)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20