«PIVZAVOD» как главная площадка креативного бизнеса в Архангельске

Проект Группы Аквилон по трансформации индустриального сооружения в интеллектуальный бизнес-объект широкой функциональной направленности вызвал живой отклик у предпринимательского сообщества Архангельска.
На базе комплекса зданий пивоваренного завода Группа Аквилон создает современный креативный кластер для творчески ориентированных предпринимателей. Концептуальная задача нового общественного пространства - привлечь талантливую молодежь и креативное сообщество города. Будет создана уникальная экосистема, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами. Внутреннее пространство зданий станет современным, поддерживающим стиль периода эклектики. Дизайнеры профессионально соединят актуальные технологии и материалы с историческими архитектурными решениями в единых гармоничных интерьерах.
Основу резидентов составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной составляющей. Территория объединит арендаторов, специализирующихся на уникальном, штучном продукте. Пространство притяжения архангелогородцев и гостей города станет главной площадкой для развития креативного бизнеса. Рестораны и кафе, гостиничные номера с нетривиальной обстановкой, самобытные, штучные товары, уникальные мероприятия, фестивали - принцип творческой свободы и самовыражения для арендаторов и покупателей будет основным критерием для выбора своей деятельности.
В числе первых перспективы проекта «PIVZAVOD» с точки зрения коммерческого потенциала оценили создатели популярного регионального интернет-сервиса ГдеНовостройки.ру Алексей Есеневич и Сергей Долгобородов. Предприниматели уже более восьми лет осуществляют мониторинг рынка новостроек в ключевых городах региона, помогая встретиться продавцам и покупателям жилья.
- Надежность Аквилона в плане выполнения взятых на себя обязательств сомнений не вызывает, - уверен идейный вдохновитель проекта «Где новостройки» Алексей Есеневич. - Результаты наших ежемесячных рейдов по стройплощадкам застройщика красноречиво говорят сами за себя.
- Сдача объектов в срок, а то и раньше - факт, с которым не поспоришь, - считает бизнес-партнер и соучредитель специализированного портала по недвижимости Сергей Долгобородов. - Однако и очевидную выгоду от покупки ликвидных «квадратов» на старте продаж непременно стоит учитывать.
Эти факторы наряду с широким выбором доступных по деньгам помещений небольшой площади, что, согласитесь, редкость в наше время, безусловно, сыграли свою роль при решении вложиться в интересный проект. Бесспорным стимулом к совершению сделки, по словам предпринимателей, стала и беспроцентная рассрочка платежа на период возведения объекта.
Подписание необходимых бумаг состоялось на минувшей неделе. Впереди два года строительства и детальной проработки идеи использования исторической недвижимости, которая может стать очередным успешным примером концептуальных бизнес-начинаний в Архангельске.
Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова, получил положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы федерального Министерства культуры и госстройэкспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
Проект выполнен на основе историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Реставрация выполняется с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов. Сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Общая площадь трех являющихся предметом охраны и подлежащих реставрации исторических зданий завода составляет 8,4 тыс. кв. м. Их приспособление под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта с набережной Северной Двины и ул. Попова. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации. Какой-либо новой жилой застройки на территории пивзавода не предусмотрено.
Работы по воссозданию пивзавода А. Суркова ведутся в соответствии с проектом и по графику. В настоящее время выполнен монтаж временных удерживающих металлоконструкций вдоль стен главного корпуса. Осуществляется подготовка работ по усилению фундаментов и разборке аварийных конструкций. На воссоздаваемом здании безалкогольного цеха завершено устройство ростверка, в ближайшее время планируется приступить к кладке стен, с использованием, в том числе, и сохраненного при разборке исторического кирпича.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более 20 лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа Аквилон предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,7 млрд. рублей.