Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Работа мечты для менеджеров в Группе Аквилон

В связи с активным ростом, развитием и запуском новых проектов Группы «Аквилон» открыты вакансии менеджеров отделов продаж в Архангельске и Северодвинске.  

Соискатели могут обращаться в Службу персонала по телефону +7 (911) 0550426 и электронной почте nazaryin@group-akvilon.ru 

Предложения:

- оформление в соответствии с ТК РФ;

- гибкий график работы;

- работа в крупной производственной компании;

- социальная политика;

- возможность профессионального развития;

- размер заработной платы обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта и квалификации кандидата.

В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

 

16 ноябрь 10:50 | : Экономика

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (182)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20