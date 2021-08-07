Работа мечты для менеджеров в Группе Аквилон

В связи с активным ростом, развитием и запуском новых проектов Группы «Аквилон» открыты вакансии менеджеров отделов продаж в Архангельске и Северодвинске.
Соискатели могут обращаться в Службу персонала по телефону +7 (911) 0550426 и электронной почте nazaryin@group-akvilon.ru
Предложения:
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- гибкий график работы;
- работа в крупной производственной компании;
- социальная политика;
- возможность профессионального развития;
- размер заработной платы обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта и квалификации кандидата.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.