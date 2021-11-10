РВК-Архангельск: работа по закрытию колодцев проходит в режиме «нон-стоп»

«РВК-Архангельск» просит жителей города быть внимательными на улицах и дворах, и сообщать об обнаруженных открытых, или поврежденных колодцах. Сейчас, когда выпал снег, колодец без крышки не всегда заметен и в него можно упасть.
«С начала года мы закрыли 357колодцев – 263 канализационных и 94 водопроводных. И это – не считая бесхозных объектов, которые аварийно-ремонтные бригады «РВК-Архангельск» закрывают при сообщении от граждан или администраций округов. Причины пропажи крышек разные – в зимний период их может сдвигать снегоуборочная техника, весной в период таяния снега – жители «помогают» талой воде уходить в канализацию, хотя этого не нужно делать. Летом и до выпадения осадков осенью – на крышки «охотятся» любители сдать металл», - рассказал начальник центральной диспетчерской службы «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.
Только за минувшую неделю цехом канализационной сети предприятия закрыто 11 колодцев (ул. Советская, 53; ул. Октябрьская, 20 (2 колодца); ул. Комсомольская, 11; ул. Лермонтова, 25; ул. Никитова, 11; ул. Логинова, 76; ул. Тыко Вылки, 1; ул. Урицкого, 9; ул. Воскресенская, 118/1; ул. Авиационная, 11), цехом водопроводной сети – 13 (ул. Калинина, 19/1; ул. П.Усова 23; ул. Галушина, 16; ул. Октябрят, 4; перекресток ул. Октябрят/ул. Стрелковая; пр. Московский, 5/3; ул. Володарского, 76; пр. Новгородский, 109; ул. Гагарина, 17 – 21; ул. Гуляева, 125; ул. Дачная, 55; ул. Октябрьская, 6/1).
В отрытые колодцы могут угодить люди и животные, что делает их крайне опасными. Также сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП.
«Часто к нам поступают заявки об открытых колодцах, которые не имеют отношения к сетям водопровода или канализации. Это значит, что их обслуживают другие организации. Тогда мы выставляем ограждение и передаем информацию тем, у кого на балансе находится незакрытый колодец», - добавил Максим Мартынюк.
Сотрудники архангельского водоканала проводят постоянное обследование всех городских водопроводных и канализационных колодцев. По его результатам составляется информационный каталог, где содержатся данные о характеристиках каждого колодца: глубина, диаметр, материал, люк. Такая мера позволит в будущем снизить время отклика по заявкам об открытых люках.
В случае обнаружения открытого колодца горожане могут в любое время суток сообщать об этом в кол-центр «РВК-Архангельск» по телефону 61-00-00.