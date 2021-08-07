Интерес архангелогородцев к распродажам в "Черную пятницу" вырос в 2 раза

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес архангелогородцев ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос примерно на 2% по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось почти вдвое.
Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 58% интернет-пользователей. Причем наибольший прирост покупателей зафиксирован у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 60% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 26,5%. Тройку лидеров замкнул My-Shop.ru с показателем 25%.
Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 66% архангелогородцев, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 9% интернет-пользователей, спортивным товарам – 4,5%, далее следуют книги, на которые пришлось почти 4,5%.
В Архангельской области самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители городов: Котлас, Вельск, Коряжма и Северодвинск – почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.