Модуль на Красной пристани не входит в зону ответственности «ЭкоИнтегратора»

Облик Красной пристани в последние дни изрядно подпортили контейнеры для раздельного сбора отходов. А вернее скопление мусора вокруг них. Судя по фото, они давненько не вывозились. Жалобы на переполненный модуль поступают и в Региональный оператор.
В ООО «ЭкоИнтегратор» пояснили, что модуль региональный оператор не обслуживает. Он установлен городской службой благоустройства, а РСО забирает движение Экомобиль на договорных условиях. Чем обоснован срыв графика вывоза, Регоператору не известно.
Может и этот модуль собираются демонтировать, как уже сделано у библиотеки имени Добролюбова. Там стоял точно такой же модуль для раздельного сбора отходов, но из-за частых жалоб жителей соседних домов, администрация округа его убрала. Сейчас у Добролюбовки свободная фото зона для молодоженов.