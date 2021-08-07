Первые клиенты при покупке квартир в ЖК «АКВИЛONLINE» получат скидку в 20%

Новый жилой комплекс Группы Аквилон в Северодвинске разместится в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. Первым покупателям предоставляется скидка в 20%!*
Все подробности о старте продаж можно узнать по телефону 8(8184) 52-00-00 и в офисе Группы Аквилон на ул. Ломоносова, 85 к.1
На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 35 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади.
- Поскольку участок примыкает к площади у железнодорожного вокзала, он в градостроительном отношении образует, образно говоря, «одежду города» для приезжих, по которой принято встречать, формируя первое впечатление от Северодвинска. Реализация проекта позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город, - отметил автор концепции проекта архитектор Геннадий Калиненков.
Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц.
По градостроительной документации эта территория расположена в «Центральной деловой и жилой зоне». Проектом соблюдаются все градостроительные регламенты, действующие в Северодвинске. Все квартиры обеспечены естественным освещением и соответствуют нормативным требованиям по инсоляции.
Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса. В двух корпусах общей площадью 18,4 тыс. кв. м спроектировано 363 квартиры разнообразных планировок. Сейчас на стройплощадке завершается разработка котлована, погружено 50% от общего объема свай.
Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан. Необходимо отметить, что данная территория долго использовалась под стоянку автобусов и большегрузного транспорта, которые вместе расположенными здесь мастерскими создавали повышенный уровень шума, на который неоднократно жаловались жители домов на ул. Первомайской. С реализацией проекта эта проблема будет полностью решена
В текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER-1», «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской». Все квартиры в них приобретены северодвинцами. В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 6 современных жилых комплексов общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.
На стройплощадке ЖК «Квартал 100», продажи которого стартовали в сентябре, ведется погружение свай фундамента, уже выполнено 35% от общего объема. Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 50 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска. Также успешно стартовали продажи квартир в ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса. В настоящее время свайное поле 2-й очереди выполнено на 95%, строители приступили к устройству ростверка. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 3-го этажа. На ЖК «WEKING», который строится на ул. С. Орджоникидзе, осуществляется кирпичная кладка стен 7-го этажа. На 2-й очереди ЖК «Clever» на пр. Беломорский общестроительные работы близятся к завершению, ведется благоустройство территории.
Кроме того, Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию еще трех проектов нового жилья.
На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства.
Также на открытом аукционе приобретен земельный участок на о. Ягры площадью 1,47 га. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
Кроме того новый жилой комплекс площадью порядка 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Также рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройки кварталов.
*Сроки проведения акции с 18.11.2021 по 30.11.2021. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.: 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Перевод: АКВИЛONLINE (АКВИЛОН ЛАЙН) — Аквилон линия. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «ОН-ЛАЙН». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр. Беломорский. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:28:107054:232. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.