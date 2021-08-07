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Инвалиды Поморья не могут устроиться на работу

Из подавших заявку трудоустраивается только каждый пятый из маломобильных граждан.

Издание «Федерал-пресс» приводит ответ на соответствующий запрос в региональное министерство труда и занятости:

«В рамках программы содействия занятости инвалидам оказываются государственные услуги в сфере содействия занятости. За девять месяцев 2021 года в службу занятости населения Архангельской области обратились за содействием в поиске работы 1 184 гражданина, имеющих инвалидность. Трудоустроено 262 гражданина, относящихся к категории инвалидов».

Насколько важно людям, получающим пенсию по инвалидности, иметь дополнительный заработок, говорит такая статистика - в 2021 году размер социальной пенсии инвалидов 1 группы составляет 11212,36 рублей в месяц, 2-й – 5606,15 рублей в месяц, 3-й – 4765,27 рублей в месяц.

Кроме того, с января по октябрь 2021 года проведено пяти проверочных мероприятий, по результатам которых у двух работодателей выявлены нарушения в сфере квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов. В рамках мероприятий по контролю, проведенных без взаимодействия с подконтрольными субъектами, в адрес пяти работодателей направлены 15 предостережений о недопустимости нарушения законодательства.

 

11 ноябрь 11:33 | : Экономика / Скандалы

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