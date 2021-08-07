Строительство ЖК «Familia» в Архангельске идет по графику

Новый жилой комплекс находится в самом центре Архангельска, на пересечении пр. Новгородский и ул. Логинова, в тихом уютном районе, с развитой социальной инфраструктурой.
В настоящее время на стройплощадке завершается кирпичная кладка стен 13-го этажа. Ведется устройство кровли и монтаж внутренних перегородок на 12-м этаже. Завершена установка оконных блоков на 2-11-м этажах. Ведется прокладка внутридомовых сетей электроснабжения, водопровода и канализации, смонтирован тепловой пункт. На 60% выполнена отделка помещений. Продолжается установка систем пожарной сигнализации и устройство наружных сетей.
Произошедшее 10 ноября на стройплощадке незначительное возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Здание внутри, включая квартиры, не пострадало, фасад будет вымыт в течение 3-4 дней. Сейчас работы ведутся в обычном графике.
Как и во всех строящихся жилых комплексах Группы Аквилон в ЖК «Familia» используются самые новейшие технологии обеспечения пожарной безопасности. Важную роль играют материалы. Бетон и кирпич, конечно же, не горят, но при возведении домов часто применяют различные утеплители. При этом в соответствии с действующими в России строительными нормативами и правилами ограничено использование для утепления жилых зданий пенополистирола. Ранее его использовали повсеместно, т.к. он превосходно сохраняет тепло и является дешевым. Теперь пенополистиролом утепляют только торцовые стены, причем он должен быть размещен между кирпичом и бетоном.
При проектировании зданий особое внимание уделяется противопожарной безопасности. На каждом этаже создаётся ядро безопасности. То есть специальные зоны, в которых при серьёзных ЧП люди смогут дождаться спасателей, если нет возможности спуститься по лестнице. Например, в ЖК «Империал» в лифтовом холле, стоят специальные противопожарные двери, то есть неразрушаемое ядро безопасности как раз находится здесь. А из четырех лифтов один предназначен для перевозки пожарных подразделений, он не отключается даже во время чрезвычайной ситуации. Во всех новостройках холдинга Группа «Аквилон» устанавливаются системы оповещения о пожаре - датчики дыма, а также системы автоматического пожаротушения и дымоудаления. Необходимо отметить, что пожарная безопасность в новых жилых комплексах является предметом пристального внимания со стороны проверяющих органов. Когда строительство завершено, застройщик обязательно представляет на государственную экспертизу декларацию пожарной безопасности здания – без этого нельзя ввести дома в эксплуатацию.
ЖК «Familia» класса «бизнес-лайт» общей площадью 11 тыс. кв. м спроектирован разновысотным, в 3, 5, 9, 14 этажей. Фасады здания выполняются из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями. На первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу, предусмотрен подземный паркинг.
Комплекс строится в рамках нового стандарта качества 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Предусмотрено большое разнообразие планировок квартир от студий до классических трехкомнатных площадью от 28 до 74 кв. м, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика.
Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
По бульвару вдоль улицы Логинова за несколько минут можно дойти до набережной Северной Двины. Большинство квартир в новом доме рассчитаны на проживание семей с детьми. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы №11, №14 и №45, детские сады «Ивушка», «Парусок», «Поморочка», частные садики «Ромашка», «Чудеса», «Левушка», «Божья коровка». В нескольких минутах ходьбы находится поликлиника №1 и больница им. Семашко, многопрофильный медицинский центр «Эскулап», несколько стоматологических клиник. Рядом – музыкальный колледж, колледж культуры и искусства, Молодежный театр, стадион «Динамо», бассейн «Водник», Успенские бани.
Необходимо отметить, что участок приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом Группа «Аквилон» выплатила обманутым дольщикам денежную компенсацию.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Архангельске и Северодвинскен проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 350 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью порядка 60 тыс. кв. м. В стадии разработки 10 проектов площадью более 350 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.