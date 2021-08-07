Треть контейнерных площадок Архангельска не соответствует санитарным нормам

Сегодня в столице Поморья прошел рейд по контейнерным площадкам. Места сбора твердых коммунальных отходов осмотрел мэр Архангельска Дмитрий Морев, руководитель регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Валерий Шушков, депутаты и общественники.
В областном центре более 1700 площадок. Треть из них, отметил Дмитрий Морев, необходимо оборудовать. Контейнеры на обочине или на бетонной плите встречаются часто. Единицы площадок соответствуют СанПиНу.
При осмотре контейнерных площадок в центральной части города и привокзального района, переполненных баков и заваленных отсеков КГО участники рейда не увидели. Евроконтейнеры, установленные региональным оператором, стояли пустые, площадки чистые. Как отметил Дмитрий Морев, число жалоб на качество вывоза ТКО становится меньше.
- За последние полтора года жалобы, поступающие по контейнерным площадкам, снижаются. Это говорит о том, что ситуация улучшается. Есть отдельные перекосы по отдельным управляющим компаниям, по отдельным дворам, но тем не менее мы стремимся к тому, чтобы качество услуги повышалось, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В ходе рейда больше всего вопросов возникло по самим площадкам. Еще в прошлом году региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» разработал технические рекомендации по их оборудованию и обустройству. Но управляющие компании не всегда к ним прислушиваются. Отсюда узкие отсеки для крупногабаритных отходов, отсутствие скатов для евроконтейнеров, тесные камеры для баков, которые позволяют разместить их только боком.
- Мы часто об этом говорим публично и соответствующие разъяснения отправляли в управляющие компании, которые поясняют какие размеры для отсеков КГО лучше, как их правильно крышей накрывать. Почему и гнут профлист, потому что машины с манипулятором, поэтому возможны и повреждения, как мусоровозом, так и крупногарабитными отходами. Большинство отсеков для КГО даже на диван не рассчитаны. А жители выносят старую мебель, двери, оконные рамы после ремонтов. Есть отсеки для КГО настолько маленькие, что даже тумбочка не войдет. Поэтому мы видим повреждения профлиста, перевозчик испытывает сложности при обслуживании. А ведь решить проблему очень просто – строить нормальные контейнерные площадки,- считает директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Валерий Шушков.
Ярким примером в ходе рейда стала площадка по адресу ул. Дзержинского 7 корпус 1. Жители дома собрали 250 тысяч рублей на новую контейнерную площадку, однако проект никто не проконтролировал. В итоге получилась красивая площадка, которая не может нормально эксплуатироваться. Узкие отсеки, вместо скатов газон и поребрик, а контейнеры на обочине.
- Мы собрали деньги по статье текущий ремонт. Проект не видели, мы устно разговаривали с подрядчиком. Я просила проект, они не предоставили. Получилось, что подрядчик делал, как всегда, - рассказала председатель дома Нина Витязева
Очевидно, что инфраструктура мест накопления ТКО во дворах Архангельска отстает от современных требований. И как отметил Дмитрий Морев, содержать контейнерные площадки и обустраивать их - прямая обязанность управляющих компаний и ТСЖ, муниципалитет в свою очередь готов помочь с выделением земельных участков. Не стоит забывать и про культуру обращения с ТКО: не блокировать контейнерные площадки личным автотранспортом, выкидывать мусорные пакеты в контейнеры и закрывать крышки. Долгое время жители ул. Тимме 18-22 жаловалось на необустроенную площадку, грязь и мусор вокруг. Но решить проблему удалось, как только во дворе появилась обустроенная современная площадка и евроконтейнеры. Теперь здесь чисто и аккуратно.