ЖК «ART.Line1» завершают монтаж внутридомовых инженерных сетей

Первый «артистичный» жилой комплекс Группы Аквилон в Архангельске строится на пр. Ломоносова межу ул. Володарского и ул. Серафимовича.
Сейчас на 1-й очереди комплекса строители завершили кирпичную кладку стен и устройство перекрытий, полностью смонтированы окна, лестницы и площадки. Работы на кровле выполнены на 75%. Завершается установка внутренних перегородок на 10-м этаже, прокладка внутридомовых сетей отопления, электроснабжения, водопровода и канализации, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. На три четверти выполнена внутренняя отделка помещений. На 2-й очереди завершается кирпичная кладка стен 3-го этажа, монтаж лестниц и площадок.
ЖК «ART.Line» находится в центре Архангельска, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью. Рядом расположены детсады №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки» и №147 «Рябинушка», школы №8, №9 и №22, гимназия №21 и Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника №2, поликлиника Северного медцентра им. Семашко, офтальмологическая клиника, Дворец спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной Двины, историческая зона – пр. Чумбарова-Лучинского и Архангельский театр кукол.
Жилой комплекс отличается высокими стандартами строительства, удачным расположением, применением современных технологий и реализацией уникального эстетического концепта. Особенностью ЖК «ART.Line» является его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, с акцентом на эстетике авангарда. Здесь в соседи смогут организовать зону буккроссинга, обмениваясь между собой литературой. В лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить уникальную арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора.
ЖК «ART.Line» строится в рамках стандарта качества Группы Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок: от студий, до классических трехкомнатных, спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения.
Каждая из очередей ЖК «ART.Line» получит благоустроенную территорию, включающую разновозрастные детские площадки с сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны отдыха и streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами. Во дворе устраиваются велопарковки, прокладываются безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Между двумя домами вдоль пр. Ломоносова разместится дополнительная рекреационная зона. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.