Строительство ЖК «Квартал 100» в Северодвинске набирает темп - сваи вбиты на треть

На стройплощадке ЖК «Квартал 100» Группы Аквилон, продажи которого стартовали в сентябре, ведется погружение свай фундамента, уже выполнено более трети от общего объема.
Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон на участке площадью 9,9 га должна построить: общедоступный парк на берегу озера Театральное, новый детсад и современный жилой комплекс. Застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст муниципалитету. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, а также подземным паркингом. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара. В рамках проекта выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполнены динамические испытания грунтов и перекладка канализационного коллектора. Проект прошел предусмотренную законом экспертизу. Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса «Квартал 100». Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 50 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска.
В текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER-1», «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской». Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 6 современных жилых комплексов общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.
Недавно успешно стартовали продажи квартир в ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса. В настоящее время свайное поле 2-й очереди выполнено на 85%, строители приступили к устройству ростверка. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 3-го этажа.
На ЖК «WEKING», который строится на ул. С. Орджоникидзе, осуществляется кирпичная кладка стен 7-го этажа.
Еще один жилой комплекс - «АквилOnline» площадью порядка 35 тыс. кв. м возводится в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство. Сейчас здесь завершается разработка котлована, погружено 50% от общего объема свай. Старт продаж квартир в 1-й очереди комплекса запланирован на ноябрь.
На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства.
Также Группа Аквилон на открытом аукционе приобрела земельный участок на о. Ягры площадью 1,47 га. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
Кроме того новый жилой комплекс площадью порядка 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Также рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройки кварталов.