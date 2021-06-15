Котельные Архангельска переходят с угля на электричество

Масштабная модернизация проходит на объектах теплоснабжения города. Первая котельная уже переведена на автоматизированный режим.
Вместе с представителями «ТГК-2» глава города Дмитрий Морев посетил две обновленные котельные в Соломбале.
Одну из них ввели в эксплуатацию в этом году. Старое оборудование находилось в деревянном доме, имело низкую мощность, работало на угле. По словам директора Архангельских котельных ПАО «ТГК-2» Дмитрия Дюрдева, благодаря переходу на электричество повысилась надёжность теплоснабжения, а воздух в округе стал чище.
- Обновленная котельная работает в автоматизированном режиме - на электричестве. Управлять здесь можно дистанционно, при полной нагрузке используется дополнительный котел, - рассказал Дмитрий Дюрдев.
Дмитрий Морев оценил мощности новой котельной:
- Компания провела серьезную модернизацию объекта, в ремонт вложили более 30 млн. рублей. Здесь мы видим современное оборудование. Это еще один шаг к повышению надежности нашей системы теплоснабжения, как в этот зимний период, так и в последующие.
Другую котельную на улице Маслова «ТГК-2» ввела в эксплуатацию в прошлом году.
Тепло от нее получают 19 жилых домов и школа №68. Оборудование в перспективе будет модернизировано.
- Считаю, что в этом году город подошел к началу отопительного сезона основательней, чем в предыдущие. Это касается ремонта и поддержания наших сетей и обновления котельных, - сказал Дмитрий Морев.