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Дмитрий Морев похвалил «РВК-Архангельск» за хороший старт в реконструкции ЦОКС

Глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с генеральным директором «РВК-Архангельск» Андреем Поташевым посетили центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК), где полным ходом идет плановая реконструкция. Напомним, летом 2021 года после подписания концессионного соглашения объект был передан в управление «РВК-Архангельск». 

Специалистами было проведено обследование всех зданий и сооружений ЦОСК, по итогам которого в компании сформирован план первоочередных работ для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

«При обследования ЦОСК было выявлено аварийное состояние ряда элементов. В первую очередь, речь идёт о вторичном отстойнике. Чтобы «пройти зиму» в штатном режиме, мы приняли решение — провести ремонт третьего вторичного отстойника за счёт средств производственной программы. Уже закуплено необходимое оборудование и подрядчик работает на объекте», — рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

После демонтажа старого и ветхого оборудования на вторичном отстойнике, проводится ремонт стен - набивается металлическая сетка для последующего нанесения специального состава. Затем будет сделан арматурный каркас днища, который зальют бетоном на глубину 10-15 см. После этого все элементы ждет гидроизоляция.

«Все строительно-монтажные работы буду завершены до конца ноября. После этого, в декабре будет проведен монтаж оборудования — илососа и лотков. Сегодня мы ставим во главу угла надежность в работе оборудования ЦОСК и стабильное прохождение осенне-зимнего периода, чтобы центральные очистные сооружения канализации отработали надёжно», — отметил Андрей Поташев.

«Этот ремонт – важный этап модернизации, потому что в пиковые нагрузки необходимо задействовать дополнительные мощности очистных. Ввод в эксплуатацию третьей чаши второй станции очистки позволит нам быть уверенными, что качество стоков удовлетворяет потребности города. В перспективе – проект глобальной модернизации, он позволит выйти на более высокие показатели по качеству очистки воды. Первые инвестиции мы уже видим – а это 25 миллионов рублей. Хороший старт», — подчеркнул Дмитрий Морев.

Важно отметить, что концессионное соглашение в отношении городских ЦОСК позволит на первом этапе обновить 15 существующих объектов, а также построить системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, узел химической дефосфотации и систему возврата очищенных сточных вод для технологического водоснабжения.

 

08 ноябрь 15:21 | : Экономика

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